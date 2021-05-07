Снежана считает, что в первую очередь должно быть желание сохранить брак после измен.

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Певец и экс-тренер проекта "Голос страны" Сергей Бабкин и его жена Снежана рассказали, как им удалось спасти брак после измен музыканта.

Об этом они рассказали в эфире радио "Люкс ФМ".

"Сохранить брак непросто... Можно ходить к психологу. Можно решать самим, если у вас есть возможности, да, если вы можете помочь друг другу разобраться в ситуации, "вскрыться", не боясь ничего, абсолютно "оголиться" друг перед другом. Этот вопрос не имеет каких-либо ключей либо объяснений", - сказал Бабкин.

Читайте также"Голос страны": как менялись звездные наставники за 11 сезонов шоу"Мы решили этот вопрос сами, потому что любим друг друга, умеем прощать, мы - единое целое... Я счастливчик, мне повезло, что у меня есть Снежка", - добавил артист.

Снежана сказала, что в первую очередь должно быть желание сохранить брак после измен.

"Первое - это желание. Если у тебя есть желание это сделать, если видишь, что ты можешь это как-то разрулить. Конечно же, нужно чувствовать его желание меняться, что, собственно, у нас и произошло. Я на длительное время ушла в себя, только в себя, стала активно заниматься только собой, и он очень быстро подтянулся, поменялся и согласился себя менять. И кардинально изменил свою жизнь... В нашей ситуации получилось так, что... я "семейный психолог". Мы с Сережей ни разу не были у психолога", - поделилась супруга артиста.

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Автор: Ольга Робейко