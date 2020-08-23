"Рыдал в ванне": Сергей Бабкин рассказал, как изменил своей супруге

Певец изменил своей второй жене Снежане.

Украинский певец, последний романтик современности Сергей Бабкин рассказал, что когда-то изменил своей второй супруге Снежане.

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Но им удалось пережить эти страшные времена, говорится в программе "Экзамен с Машей Ефросининой".

Сергей рассказал, что однажды сделал Снежане очень больно и до сих пор об этом жалеет. По его словам, девушка узнала об его измене. Но во время ссоры он отрицал факт предательства и накричал на супругу.

Затем он пошел в ванную комнату и начал рыдать. Когда Снежана вошла к нему в ванную, то все поняла. Она начала собирать свои вещи, но Сергею удалось ее остановить. Бабкин сразу начал просить прощения у нее на коленях и умолял немного времени, чтобы все уладилось.

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Автор: УНИАН