Полина Ололо сказала, что Серега ее избивал во время запоев.

Гражданская экс-супруга рэпера Сереги Полина Ололо рассказала, что он ее избивал во время своих запоев.

Об этом она рассказала в программе "Звездный путь".

"В нашей семье насилие было. Он поднимал на меня руку. Избивал меня. Меня никто не выпускал. Две недели я была дома – две недели он пил водку. У меня несколько дней глаза не открывались", – призналась она.

Стоит отметить, что у пары есть двое детей, которые на данный момент проживают с отцом. Кроме того, сейчас идут судебных разбирательства, так как Серега запрещает экс-супруге видеть сыновей.

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Автор: УНИАН