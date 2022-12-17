Зрители начали громко аплодировать и подкрикивать в такт.

Украинская артистка Верка Сердючка выступила в финале Нацотбора на Евровидение-2023. Она спела песню под названием "Є пропозиція", а в конце произнесла фразу, которая сейчас на устах всех украинцев.

Так, после своего выступления Сердючка несколько раз крикнула "Путин, чтоб ты сдох". Зал поддержал артистку и начал подкрикивать ей в такт и громко аплодировать.

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине Сердючка буквально на каждом концерте выкрикивает эту фразу.

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Финал Нацотбора на Евровидение-2023

Финал Нацотбора прошел в Киеве в укрытии. До самого конкурса не озвучивалось место проведения в целях безопасности. Однако член жюри Тарас Тополя все же рассекретил, что Нацотбор состоялся на станции метро Майдан Независимости.

За победу на конкурсе боролись 10 участников. При этом победить удалось группе TVORCHI.

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