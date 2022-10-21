Ранее около 30 мужчин заявили о том, что звезда "Карточного домика" склонял их к интимной связи. На этот раз присяжные рассматривали дело по иску от 18-летнего парня.

Суд присяжных в Манхэттене признал известного американского актера Кевина Спейси невиновным по делу о сексуальных домогательствах. Сообщается, что рассматриваемый судом инцидент случился в 2016 году. Истец - 18-летний парень, который заявил, что актер склонял его к сексуальной связи. Молодой человек через суд требовал возмещение ущерба - 40 миллионов долларов, пишет СNBC.

Известно, что дело против Кевина Спейси прокуратура открыла в 2019 году, однако вскоре потерпевший отказался давать показания. Доказательства сексуальных домогательств хранились у парня на мобильном телефоне, но девайс якобы был утерян. 20 октября состоялось последнее заседание суда, где Спейси заявил, что все обвинения в его адрес - ложь.

Присяжные решили, что обвинения в адрес актера являются безосновательными и признали его невиновным.

Видео дня

Скандал с Кевином Спейси

Пять лет назад актер Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси домогался его после вечеринки. Кевин сначала заявил, что не помнит такого, а вскоре совершил каминг-аут. После этого еще около 30 мужчин открыто заявили о том, что Кевин Спейси склонял их к сексуальной связи.

После этого скандала сервис Netflix "убил" его персонажа в популярном телесериале "Карточный домик" и закрыл проект. Затем Спейси образе из "Карточного домика" записал видеообращение, на котором сказал:

"Конечно, некоторые поверили всему и просто затаили дыхание, чтобы услышать, как я признаюсь во всем. Они просто умирают от желания услышать от меня, что все сказанное верно и что я получил то, что заслужил. Но вы не поверите худшему без доказательств? Вы бы не поспешили на суд без фактов, не так ли? Конечно, я не буду платить за то, что я не сделал".

Напомним, Кевина Спейси обязали выплатить $31 миллион авторам "Карточного домика".

Вас также могут заинтересовать новости: