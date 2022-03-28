С такими защитниками не страшно.

Уже более месяца в Украине длится полномасштабная война, развязанная Россией. И если мужчины защищают нашу страну на передовой, то женщины занимаются волонтерством и, конечно, ведут информационную войну.

Но каждому из нас нужно "успокоительное", особенно в такое непростое время. Вы уже успели подумать о том, что речь пойдет о советнике главы ОПУ Алексее Арестовиче? А вот и нет! Он, конечно, главный "краш" всех украинок, но сегодня мы расскажем о секс-символах на передовой, которые не только успокаивают украинских женщин, но и будоражат их сознание.

Валерий Маркус

Писатель и блогер Валерий Маркус покорил сердца девушек еще в довоенное время. Он хорош собой, следит за своим внешним видом, да еще и умный. Но стоило ему прикрыть свой стальной пресс военной формой, как девушки окрестили его главным секс-символом на передовой.

Впрочем, Маркус защищает нашу страну еще с 2014 года. Также он ведет активную информационную войну с россиянами и искусно глумится над оккупантами.

Security

Еще один украинский военный с позывным Security попал в самое сердечко украинских женщин. Он не только защищает нашу страну на передовой, но и всячески подбадривает украинок романтическими роликами в TikTok и, конечно, своим острым умом не оставляет шанса оккупантам.

Артур Тураев

Артур Тураев сейчас служит в спецназе, а мог бы стоять на модельном подиуме. У этого красавчика необычная внешность. Заметно, что он ухаживает за собой. Более того, украинки часто пишут ему в комментариях, что с такими защитниками им не страшно.

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