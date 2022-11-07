Эти советы помогут вам покорить любого мужчину.

Манипуляциям в отношениях не место, однако почему бы не подтолкнуть понравившегося мужчину к более серьезному шагу? На самом деле страшно звучит само слово "манипуляция", но на самом деле ничего сложного в этом нет. Главное, знать несколько ключиков к сердцу мужчины.

Именно их с легкостью подобрала Хюррем (более известная в Европе как Роксолана), когда пыталась влюбить в себя Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век". Сегодня вы узнаете все ее техники обольщения богача.

Ты - особенная

Каждый мужчина хочет видеть рядом с собой особенную женщину, не похожую на других. Поэтому вам стоит сразу обозначить свои сильные стороны и делать упор на них. Также не лишним будет, если вы будете подчеркивать свои "изюминки" во внешности. Важно помнить, что при знакомстве мужчина в первую очередь обращает внимание на внешность, затем на запах женщины и только потом на интеллект.

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Он - ваш защитник

Если вам удалось заинтересовать мужчину на первом свидании и ваши отношения продолжили развиваться, вам нужно показать, что он важен для вас, что он именно та опора, которую вы так долго искали. Попросите его помочь вам в чем-то, чтобы он чувствовал себя героем. Обязательно хвалите мужчину, ведь для него приятные слова от женщины - как глоток свежего воздуха.

Покорись ему

Еще одно правило, которое должна знать каждая женщина: чтобы покорить мужчину, сначала нужно покориться ему. Создайте иллюзию, что вы зависите от него, что только с ним ваша жизнь наполнилась красками, что только он главный мужчина в вашей жизни. Так мужчина почувствует себя сильным и еще больше будет тянуться к вам, чтобы вновь испытать свое превосходство. После этого уже можете начинать немного доминировать. Но если вы чувствуете, что партнеру некомфортно, стоит немного ослабить "поводок".

Будь задорной

Мужчины не любят скучных женщин. Намного больше их привлекают те, кто могут совершить какой-то безумный поступок - искупаться в фонтане, забраться на крышу дома, прыгнуть с парашютом и прочее. Удивляйте своего партнера, и помните, что любящий мужчина способен принять любую выходку своей женщины. Кроме того, совместные воспоминания - это тоже крутая штука в отношениях.

Не оскорбляй его близких

В глазах его друзей и родственников ты должна быть милой и доброй девушкой, которая сможет создать своему партнеру комфорт и уют. Если же тебе очень хочется высказаться по поводу его родных, особенно мамы, подбирай аккуратные слова, которые не ранят его до глубины души. Иначе ты рискуешь поссориться с ним навека.

Напомним, как в реальной жизни одевается Хюррем-султан из "Великолепного века".

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