Из-за страха признаться в своей бисексуальности обществу у певца были психологические проблемы, поэтому он решил обратиться к специалисту.

Украинский певец MELOVIN, который совершил каминг-аут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве 5 июля, признался, что его подтолкнуло к такому шагу.

В интервью программе "Звездный путь" исполнитель рассказал о помощи психотерапевта.

Отмечается, что влечение к представителям противоположного пола и свою особенность MELOVIN почувствовал в 13 лет. И из-за страха рассказать об этом обществу, у него начались психологические проблемы и панические атаки. В итоге певец принял решение обратиться за помощью.

"Нет их (панических атак) уже, наверное, месяцев пять, когда началось лечение… ты можешь высказать это человеку, не просто человеку, а профессионалу своего дела… Мне так хочется всем сказать: если у вас есть проблемы – идите к профессионалам. А не к бабкам, гадалкам, повитухам", – рассказал артист.

Читайте такжеОльга Фреймут на камеру "очень интимно" поцеловала девушку: в сети обсуждают (видео)По его словам, психотерапевт сделала его счастливым и очень смелым человеком.

Каминг-аут MELOVIN

MELOVIN совершил каминг-аут во время выступления на фестивале Atlas Weekend в Киеве 5 июля. Прямо на сцене певец публично поддержал представителей ЛГБТ и поцеловал сначала девушку, а потом парня. Затем он развернул флаг ЛГБТ.

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Автор: Катерина Шварц