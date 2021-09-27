Пользователи сети думают, что пара снова рассталась.

Американский актер Бен Аффлек отписался в социальной сети от своей возлюбленной, певицы Дженнифер Лопес по неизвестным причинам.

Не успели они порадовать поклонников своим воссоединением и романтической фотосессией, как спровоцировали слухи о своем расставании. Так, в подписках у Аффлека всего 94 человека, среди которых не оказалось Лопес.

Стоит отметить, что Лопес и Аффлек совсем недавно заявили о своем воссоединении. Изначально они подогревали слухи фото с совместного отпуска, а затем впервые появились вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля, который проходил в сентябре этого года.

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Впервые Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х. Встречаться пара начала в июле 2002 года, а в ноябре объявили о помолвке. Вот только долгожданной свадьбы фанаты так и не дождались, ведь в сентябре 2003 года пара рассталась, хотя до заветного дня оставалось всего за несколько дней.

Первые слухи о том, что Джей Ло с Бен Аффлек снова вместе появились весной текущего года, когда их заметили на совместных прогулках. Позже появились фото с их совместного отдыха, а на день рождения Джей Ло пара подтвердила свои отношения.

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Автор: Диана Могилевич