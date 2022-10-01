Аркадий Александров стал продюсером представленного на днях англоязычного альбома Тины.

Недавно украинская певица Тина Кароль выпустила англоязычный альбом "Scandal". Его саундпродюссером стал Аркадий Александров, которого артистка сама отметила в публикации в Instagram.

Однако если перейти на профиль Аркадия, то в шапке у него указано, что тот сотрудничает с российскими звездами, поддержавшими войну - Анной Седоковой, Zivert, Димой Биланом. Естественно, это вызвало волну возмущения и вопросов у аудитории.

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"В англоязычный альбом Тины Кароль Scandal вошли песни, написанные в 2020-2021 году. Автором песен является Тина Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым, в адрес которого сегодня прозвучали "упреки". Отметим, что Александров неоднократно подчеркивал Тине свою непоколебимую позицию относительно войны в Украине, прямо осуждая полномасштабную войну россии против Украины и не посещал страну-агрессора с 1999 года", - прокомментировали в пресс-службе Кароль, пишет "Новое время".

"Над адаптацией текста англоязычного альбома Scandal работала Яна Майороникова, потому что с начала войны Тина Кароль не исполняет русскоязычные песни, какими бы большими хитами они ни были", - добавили представители знаменитости.

С той публикации Кароль удалила отметку Аркадия Александрова.

Напомним, Тина Кароль ответила, можно ли простить раскаявшихся за сотрудничество с РФ артистов.

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