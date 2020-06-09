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Пышнотелая солистка группы KAZKA сверкнула ягодицами в одном белье (видео)

13:00, 09 июня 2020
Звезды
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Зарицкая выложила в сеть весьма откровенное видео / скриншот

На ролике в Instagram девушка энергично крутится и танцует в одном нижнем белье, демонстрируя свои пышные бедра во всей красе.

"Настроение: танцевать для всех хейтеров", - написала Саша.

Напомним, ранее Деми Роуз в крохотном бикини показала свои аппетитные формы. 25-летняя модель выложила в соцсеть фото в крохотном бежевом бикини, которое едва прикрывает тело.

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Теги: #певица#группа KAZKA