Пышнотелая солистка группы KAZKA сверкнула ягодицами в одном белье (видео)
13:00, 09 июня 2020Звезды
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На видео девушка энергично крутится и танцует в одном нижнем белье, демонстрируя свои пышные бедра во всей красе.
Зарицкая выложила в сеть весьма откровенное видео / скриншот
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая выложила в сеть весьма откровенное видео.
На ролике в Instagram девушка энергично крутится и танцует в одном нижнем белье, демонстрируя свои пышные бедра во всей красе.
"Настроение: танцевать для всех хейтеров", - написала Саша.
Напомним, ранее Деми Роуз в крохотном бикини показала свои аппетитные формы. 25-летняя модель выложила в соцсеть фото в крохотном бежевом бикини, которое едва прикрывает тело.
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