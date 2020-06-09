Пышнотелая солистка группы KAZKA сверкнула ягодицами в одном белье (видео)

На видео девушка энергично крутится и танцует в одном нижнем белье, демонстрируя свои пышные бедра во всей красе.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая выложила в сеть весьма откровенное видео.

На ролике в Instagram девушка энергично крутится и танцует в одном нижнем белье, демонстрируя свои пышные бедра во всей красе.

"Настроение: танцевать для всех хейтеров", - написала Саша.

Напомним, ранее Деми Роуз в крохотном бикини показала свои аппетитные формы. 25-летняя модель выложила в соцсеть фото в крохотном бежевом бикини, которое едва прикрывает тело.

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