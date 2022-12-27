Девушка травмировала глаз.

Украинская блогерша Саша Бо показалась перед поклонниками с рассеченным веко и рассказала, что виной тому ее кошка.

По словам девушки, питомец ночью случайно прыгнул на ее лицо и когтем зацепил глаз. Саша проснулась от режущей боли. Как она сказала, у нее в глазах тогда свечи засветились.

"Мы спали с собаками, и Соня, она же весит 3,5 килограмма, решила поиграть в грациознную лань, и решила с подушки перепрыгнуть на ноги. Но она немного промахнулась и отпрыгнула от моего лица. То есть она изо всей силы отпрыгнула, лапками зацепила, ногтями рассекла и пошла спать. Я встаю, не понимаю, что происходит, а она смотрит на меня и моргает. Вот такое бывает", - поделилась блогерша.

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Кто такая Саша Бо

Саша Бо - блогер-миллионник. Девушка обрела настоящую популярность после скандального развода с Игорем Пустовитом. Тогда они облили друг друга тонной грязи.

Недавно она вновь вышла замуж за своего однокурсника Платона Тарнавского. Они живут вместе с детьми Саши от брака с Игорем.

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