Сара Сампайо показала новое фото.

Португальская топ-модель Сара Сампайо опубликовала в Instagram фотографию, где позирует топлес у бассейна.

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На снимке девушка лежит на животе в одних черных стрингах. Мокрые волосы она распустила и зачесала назад. Одну ногу девушка выпрямила, а вторую согнула и слегка опустила в воду. Стоит отметить, что фото получилось достаточно пикантным.

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Автор: Диана Могилевич