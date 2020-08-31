Сара показала фото / instagram.com/sarasampaio
Португальская топ-модель Сара Сампайо опубликовала в Instagram фотографию, где позирует топлес у бассейна.
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На снимке девушка лежит на животе в одних черных стрингах. Мокрые волосы она распустила и зачесала назад. Одну ногу девушка выпрямила, а вторую согнула и слегка опустила в воду. Стоит отметить, что фото получилось достаточно пикантным.
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