Сара Сампайо предстала в очень откровенном нижнем белье.

Известная модель Сара Сампайо опубликовала в Instagram неожиданный снимок.

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На фото она позирует спиной к фотографу. Девушка надела красное белье с "секретиком". На трусиках сзади есть дырочка, которая освобождает путь к заднему проходу. Чаще всего такие трусики можно найти только в специализированных магазинах.

"День Святого Валентина не за горами? У тебя есть планы?", - спросила Сара у фанатов.

Поклонники пришли в восторг от такого снимка. Мало того, что они просто залайкали это фото, так еще и оставили множество позитивных комментариев.

Кто такая Сара Сампайо:

Сара Сампайо родилась в 1991 году, 21 июля, в Леса-да-Палмейра

Сара – тот самый ангел из рекламы Axe Effect, топ-модель из Португалии

Она узнаваема и востребована не только в модельных агентствах, но и в кинематографе

В 2011 году модель появилась в глянцевых журналах с мировым именем: Elle, Voque, Marie Claire, а также снялась в ролике для Armani

С 2012 года Сара Сампайо известна как лицо бренда нижнего белья Calzedoniа

Мечта стать ангелом Victoria's Secret исполнилась только в 2015 году. С этого момента началась новая ступень в карьере Сары

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Автор: Диана Могилевич