Экс-"виагра" Санта Димопулос засветила грудь в секси-образе
18:17, 29 июля 2020Звезды
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Певица показала новое фото.
Санта опубликовала фото / instagram.com/santadimopulos
Экс-"виагра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram новую фотографию.
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Девушка предстала в сексуальном образе. Она надела черный жакет, обработанный по краям кружевом, на голое тело. При этом декольте было настолько глубокое, что было видно грудь певицы.
"Санта, ты уникальная женщина, я это называю "из касты высших" - это об осознанности, любви и широте души", "Какая вы красивая и сексуальная", "Великолепна, как всегда", - написали фанаты.
Санта Димопулос / instagram.com/santadimopulos
Как сообщал УНИАН, Санта Димопулос рассказала, как полюбить себя.
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