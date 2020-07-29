Экс-"виагра" Санта Димопулос засветила грудь в секси-образе

Певица показала новое фото.

Экс-"виагра" Санта Димопулос опубликовала в Instagram новую фотографию.

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Девушка предстала в сексуальном образе. Она надела черный жакет, обработанный по краям кружевом, на голое тело. При этом декольте было настолько глубокое, что было видно грудь певицы.

"Санта, ты уникальная женщина, я это называю "из касты высших" - это об осознанности, любви и широте души", "Какая вы красивая и сексуальная", "Великолепна, как всегда", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, Санта Димопулос рассказала, как полюбить себя.

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