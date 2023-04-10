Певица на концерте расхваливала Дана Балана.

Украинская певица Тина Кароль недавно выступила на концерте, который посетила мама молдавского певца Дана Балана. Прямо со сцены знаменитость расхвалила ее сына и сказала, что он самый лучший мужчина.

Также Кароль сказала, что Дан Балан - честный и благородный красавец. После этого знаменитость подошла к Людмиле Борисовне, обняла ее и поцеловала.

"Ну и красавец, лучший мужчина в мире после сына… Мама Люда, мама Дана Балана сегодня в зале. Людмила, вы красивая, вдохновляете. Вы родили красавца – благородного, честного! Браво!" – сказала Кароль.

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"Роман" Тины Кароль и Дана Балана

Оба артиста были судьями вокального шоу "Голос країни". Тогда они очень нежно и трепетно относились друг к другу. Поклонники сразу же заподозрили, что у них роман. Артисты всячески подогревали интерес аудитории якобы к своим романтическим отношениям. Однако они никак не подтверждали свои отношения, но и не опровергали.

Отметим, Тина Кароль после смерти мужа Евгения Огира замужем не была. Она одна воспитывает сына Вениамина, который учится и живет в Великобритании.

Напомним, Тина Кароль заявила, что не будет переводить свои песни на украинский язык.

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