Этот титул одержала южнокорейская актриса и певица Ким Джи Су.

Самой красивой женщиной в мире по версии журнала Nubia Magazine стала южнокорейская певица Ким Джи Су, которая более известна как Jisoo.

Известно, что опрос длился 5 месяцев, и за это время читатели издания голосовали за своих фаворитов. В списке были 20 известных женщин, но Ким получила больше всего голосов - 500 тысяч из более чем миллиона голосов.

Второе место в рейтинге заняла тайваньская певица Чоу Цзыюй, а тайская рэперша и танцор Лалиса Манобан закрыла тройку лидеров.

Известно, что Ким Джи Су - южнокорейская певица, актриса и модель. Является участницей группы BLACKPINK, в которой занимает позиции ведущей вокалистки и вижуала.

В 2021 году Джи Су впервые снялась в главной роли в телесериале "Подснежник" канала JTBC в паре с Чон Хэ Ином.

За роль в сериале Джи Су номинирована на Blue Dragon Series Awards как "Лучшая актриса" и "Лучшая актриса второго плана", влиятельной кинонаграды республики от Чосон ильбо.

Напомним, самым красивым мужчиной 2022 года стал 30-летний китайский актер Сяо Чжань.

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