Самой красивой женщиной в мире по версии журнала Nubia Magazine стала южнокорейская певица Ким Джи Су, которая более известна как Jisoo.
Известно, что опрос длился 5 месяцев, и за это время читатели издания голосовали за своих фаворитов. В списке были 20 известных женщин, но Ким получила больше всего голосов - 500 тысяч из более чем миллиона голосов.
Второе место в рейтинге заняла тайваньская певица Чоу Цзыюй, а тайская рэперша и танцор Лалиса Манобан закрыла тройку лидеров.
Известно, что Ким Джи Су - южнокорейская певица, актриса и модель. Является участницей группы BLACKPINK, в которой занимает позиции ведущей вокалистки и вижуала.
В 2021 году Джи Су впервые снялась в главной роли в телесериале "Подснежник" канала JTBC в паре с Чон Хэ Ином.
За роль в сериале Джи Су номинирована на Blue Dragon Series Awards как "Лучшая актриса" и "Лучшая актриса второго плана", влиятельной кинонаграды республики от Чосон ильбо.
Напомним, самым красивым мужчиной 2022 года стал 30-летний китайский актер Сяо Чжань.