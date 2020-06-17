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Из старушки в молодушку: Сальма Хайек удивила помолодевшим видом (фото)

09:10, 17 июня 2020
Звезды
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Сальма Хайек / Instagram Сальма Хайек

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Фото "до и после" артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На одном снимке Сальма выглядит постарше, к тому же седые отросшие корни волос добавляют ей с десяток лет. На другом фото - совсем другая Сальма Хайек: кажется, что артистка сбросила лет 20. На самом деле артистка лишь закрасила седину и нанесла легкий мейкап.

"В ожидании повторных съемок мне наконец-то пришлось сделать свои корни", - прокомментировала фото Сальма Хайек.

"Вы так чертовски красивы!", "Оба снимка прекрасны", "Вы когда-нибудь стареете? Я молю Бога, чтобы я старела, как вы", - написали поклонники.

Сальма Хайек "до и после" / фото instagram.com/salmahayek

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Теги: #фото