Из старушки в молодушку: Сальма Хайек удивила помолодевшим видом (фото)

Актриса закрасила отросшие седые корни и помолодела лет на 20.

53-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек поразила изменениями во внешности.

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Фото "до и после" артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

На одном снимке Сальма выглядит постарше, к тому же седые отросшие корни волос добавляют ей с десяток лет. На другом фото - совсем другая Сальма Хайек: кажется, что артистка сбросила лет 20. На самом деле артистка лишь закрасила седину и нанесла легкий мейкап.

"В ожидании повторных съемок мне наконец-то пришлось сделать свои корни", - прокомментировала фото Сальма Хайек.

"Вы так чертовски красивы!", "Оба снимка прекрасны", "Вы когда-нибудь стареете? Я молю Бога, чтобы я старела, как вы", - написали поклонники.

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