Актриса выглядит потрясающе.

Известная актриса Сальма Хайек опубликовала в Instagram новый снимок.

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На фотографии она позирует в раздельном лиловом купальнике, наверх которого накинула парео. А дополнила она такой пляжный образ шляпой и солнцезащитными очками. Интересно, что фото сделано на фоне океана и пальм.

"Последние дни 2020 года. Никогда не была так благодарна за свои здоровье и тесную связь с природой", - написала Сальма.

Фанаты пришли в восторг от фигуры Хайек. Они отметили, что она выглядит потрясающе.

"Как тебе удалось сохранить такую грудь? Это сумасшествие!", "Все еще очень молодо выглядишь", "Прекрасная фигура", - написали поклонники.

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Автор: Диана Могилевич