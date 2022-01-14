Единственная дочь Ани Лорак привыкла к тому, что ее балуют и позволяют наслаждаться детством на полную.

Скандальная украинская певица, которая живет и работает в России, Ани Лорак умело держит баланс между карьерой и семьей. Так, ее единственная дочь - 10-летняя София от брака с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу несмотря на свой юный возраст ведет довольно активный светский образ жизни и ходит с мамой на мероприятия и на ТВ-шоу. Многие поклонники певицы считают, что София растет слишком избалованной девочкой.

Сама же звездная мама говорит, что воспитание дочери могло быть и построже, но она боится перегнуть палку. Так, в интервью "КП в Украине", Каролина рассказала, что дает дочке возможность самовыражаться и заниматься тем, чем ей нравится.

"Я не хочу сломать у дочери что-нибудь ценное, как в личности. Как у нас часто бывает: родители мечтают стать кем-то, но у них не получается, и потом ребенок должен отрабатывать за двоих, хотя, по сути, этого и не хочет", – говорит Лорак.

Читайте также"My love": Ани Лорак показала на видео "любимого" мужчинуТакже певица рассказала о том, что старается оставить дочери детство и не нарушать все этапы взросления Софии. Хотя девочка занимается в вокальной студии и недавно выступила на сцене вместе с мамой, эстрадная деятельность ее совершенно не привлекает. Сейчас София ведет свой личный блог в Instagram и TikTok, а также занимается в театрально кружке.

Как известно, бывший муж Лорак живет отдельно, поэтому не проводит с дочерью каждый день ее жизни. Да и сама мама-певица тоже часто находится в разъездах и активно строит карьеру. При этом, как говорит Лорак, они стараются окружить дочь максимальной любовью, чтобы она не чувствовала, что кого-то из родителей не хватает.

"У нас, кажется, есть другой момент – дочь растет в абсолютной любви, ее задаривают, любят, она с детства знает, что она – королева. Возможно, нужно быть немного строже", – поделилась певица.

Поскольку сейчас Ани Лорак строит карьеру преимущественно в России, София также живет и учится в Москве. Но, по словам Каролины, девочка очень скучает по Киеву.

"В Киеве София обожает Ботанический сад, в восторге от кукольных театров. Она киевлянка, родилась в Киеве и очень любит свою Родину", - отметила Лорак.

Очевидно, "маленькой королеве" позволяют не только снимать Tik Tok, но и ругаться по-взрослому. Как писал УНИАН, свои скиллы Софья продемонстрировала во время отдыха в Буковеле вместе с папой Муратом. Компания каталась на зимнем аттракционе, когда не сдержала эмоций.

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