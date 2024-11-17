Муж Русланы Писанки показал, как выглядит могила покойной актрисы

В день, когда Руслане Писанке могло бы исполниться 59 лет, ее муж Игорь Исаков посетил могилу актрисы на одном из киевских кладбищ. Он поделился фотографией с места захоронения и трогательным посланием к любимой в Facebook.
На фотографии видно ухоженную могилу с цветами и любимыми сладостями Русланы - зефиром в шоколаде. Игорь Исаков сопровождает фотографию коротким, но проникновенным текстом:
"С Днем рождения, моя самая родная. Все, как ты любишь. Помню и ценю каждое мгновение с тобой".
Смерть Русланы Писанки
Напомним, Руслана Писанка ушла из жизни 19 июля 2022 года в Германии после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ее прах был перевезен в Украину и некоторое время хранился в крипте Спасо-Преображенского собора.
Игорь Исаков часто вспоминает о Руслане в соцсетях, делится совместными фотографиями и теплыми воспоминаниями об их совместной жизни. Его сообщения свидетельствуют о глубокой любви и тоске по жене, которую он потерял.
Напомним, муж Русланы Писанки рассказал об отношениях актрисы с его сыном.