Муж Русланы Писанки показал, как выглядит могила покойной актрисы

Игорь Исаков пришел к могиле Русланы Писанки, чтобы поздравить ее с важным праздником.

В день, когда Руслане Писанке могло бы исполниться 59 лет, ее муж Игорь Исаков посетил могилу актрисы на одном из киевских кладбищ. Он поделился фотографией с места захоронения и трогательным посланием к любимой в Facebook.

На фотографии видно ухоженную могилу с цветами и любимыми сладостями Русланы - зефиром в шоколаде. Игорь Исаков сопровождает фотографию коротким, но проникновенным текстом:

"С Днем рождения, моя самая родная. Все, как ты любишь. Помню и ценю каждое мгновение с тобой".

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Смерть Русланы Писанки

Напомним, Руслана Писанка ушла из жизни 19 июля 2022 года в Германии после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Ее прах был перевезен в Украину и некоторое время хранился в крипте Спасо-Преображенского собора.

Игорь Исаков часто вспоминает о Руслане в соцсетях, делится совместными фотографиями и теплыми воспоминаниями об их совместной жизни. Его сообщения свидетельствуют о глубокой любви и тоске по жене, которую он потерял.

Напомним, муж Русланы Писанки рассказал об отношениях актрисы с его сыном.

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