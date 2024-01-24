Репяхова заявила, что кто-то пытается поссорить ее с мужем.

Блогерша Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram поделилась скриншотом переписки с неизвестной женщиной, в которой идет речь о том, что ее муж Виктор Павлик якобы к ней "подкатывал".

Женщина написала Репяховой, что ее супруг добавился к ней в друзья и первым начал писать. Она решила ему ответить, потому что якобы не знала о том, что он женат.

Однако, как пишет женщина дальше, она начала "копать" и выяснила, что Павлик не одинок, поэтому решила прекратить их общение.

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"Мужчины, которые в отношениях или с прошлым, меня не интересуют. А почему он в поиске - это уже другой вопрос. Мне проблемы не нужны, и я не буду в такое влазить. У меня много поклонников, поэтому такое мне не интересно. Ко мне никаких вопросов. Надеюсь, ваш муж будет умнее и не будет мне писать такие неуместные сообщения", - написала женщина.

Репяхова отреагировала на данную ситуацию в своем блоге. Она заявила, что ее хотят рассорить с мужем.

Также она добавила скрин страницы Павлика в Facebook, где на аватарке стоит его фото с женой и сыном. Поэтому женщина не могла не знать, что он - семейный человек.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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