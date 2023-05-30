Певица восхитила публику украинскими песнями.

Украинская певица Аурика Ротару выступила на благотворительном концерте в Черниговской области. Она исполнила хиты на украинском языке и сорвала овации.

На сцену Аурика вышла в желтом платье, а ее коллеги-артисты - в военной форме. Известно, что вырученные деньги будут переданы на помощь украинской армии.

"Большое спасибо каждому, кто был на нашем концерте! Безмерно благодарна моим коллегам! Вместе с вами мы собрали и передали средства нашим военным! Это не большая сумма, но такая необходимая для поддержки наших ребят! Итого мы сила! Итого к победе! До следующей встречи!" - написала организатор концерта Татьяна Дяченко в Facebook.

Видео дня

Отметим, Аурика Ротару - младшая сестра певицы Софии Ротару. Последняя осуждает войну в Украине, но с 24 февраля 2022 года крайне редко появляется в соцсетях, не выступает на концертах и не ведет публичную деятельность.

В то же время Аурика активно выступает для военных и собирает деньги для ВСУ.

Напомним, ранее Вайкуле рассказала, где Ротару застала война.

Вас также могут заинтересовать новости: