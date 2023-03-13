Врачи говорят, что спортсмен находится без сознания.

Российский фигурист Роман Костомаров вот уже два месяца борется за жизнь. За это время ему ампутировали стопы, пальцы рук, у него развивается отит и гангрена. Врачи не дают прогнозов, однако уже можно сделать вывод, что в спорт он не вернется.

Сейчас в СМИ появилась информация о том, что Романа Костомарова готовят к очередной ампутации, поскольку развитие гангрены остановить не удается. Однако врачи убеждают, что данная операция - плановая, и ее запланировали еще месяц назад.

"Эта операция была запланирована еще месяц назад. Пришло ее время. Но она не вследствие ухудшения состояния проводится. Состояние улучшается!" - цитирует издание РБК Спорт лечащего врача Костомарова.

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Сообщается, что сейчас Роман Костомаров находится без сознания. Организм ослаблен, ситуацию усугубляет тотальное поражение легких.

Кто такой Роман Костомаров

Костомаров - российский фигурист, который активно поддерживал кровавую политику Путина. В начале января 2023 года он заболел после купания в проруби. 10 января его госпитализировали с воспалением легких. Тогда же у Романа начала прогрессировать гангрена.

Сейчас известно, что спортсмен находится в реанимации. Рядом с ним дежурят близкие. Врачи не дают прогнозов.

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