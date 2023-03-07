Он до сих пор находится в больнице.

Российский фигурист Роман Костомаров все никак не может оправиться после купания в ополонке. Он уже длительное время находится в больнице, но лучше ему не становится.

Как сообщает телеграмм-канал "Mash", у него прогрессирует сепсис. Врачи не могут остановить заражение, ткани рук и ног продолжают отмирать, а полноценно в сознание он пока не пришёл.

"Фигурист всё ещё в реанимации под постоянным наблюдением врачей. Специалисты считают, что нужно резать ещё выше, чтобы остановить заражение", - сообщают росСМИ.

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Отмечается, что Костомаров пока может только приоткрывать рот и моргать. Однако полноценно общаться у него пока не получается.

Болезнь Романа Костомарова

После купания в ополонке фигурист попал в больницу. У него диагностировали отёк правой лобной доли мозга, двусторонний отит, гидроторакс (избыточная жидкость в лёгких) и сепсис. Врачи приняли решение ампутировать ему стопы и кисти рук.

Позже стало известно, что он полностью ослеп на один глаз.

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