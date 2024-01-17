Алексей Герман выдал очередную порцию бреда.

Российский режиссер Алексей Герман ("Под электрическими облаками", "Воздух") назвал бредовую причину того, почему страна-агрессор напала на Украину.

В комментарии Variety пропагандист начал говорить о том, что Россия не хотела этой войны. По его словам, это была "вынужденная мера".

"Моя позиция очень проста. В 2015 году у меня была премьера в Берлине фильма "Под электрическими облаками". Этот фильм начался с диалога о глобализации и о том, что глобализация не спасет нас от большой войны. Многие задавались вопросом, что я имею в виду. Тогда я ответил, что абсолютное непонимание с обеих сторон является следствием и причиной невозможности диалога и компромисса. А это привело бы к войне. Трагедия, которая происходит сейчас, – это результат 10 лет отсутствия попыток диалога между Западом и Россией. К сожалению, эта война была предсказуемой", – заявил режиссер.

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Кроме того, Герман считает, что Россия не вторгалась на территорию Украины, а просто якобы защищается от НАТО, которое, по его словам, и спровоцировало эту войну.

"Никто не хотел этой войны. Но если вы спросите простых людей в России, 80% скажут, что НАТО спровоцировало эту войну. Когда я говорил о "Под электрическими облаками" в Берлине в 2015 году, я говорил с журналистами из нескольких стран и предупреждал их. Но никто этого не опубликовал. Страна имеет кровавую историю на протяжении сотен лет. Я не говорю, что мы не вторгались в другие страны. Вторгались. Но мы тоже были захвачены", - выдал порцию бреда путинист.

Также он выразил сомнения, что Россию в ближайшее время ждет распад.

Напомним, известный украинский артист пошел воевать за оккупантов.

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