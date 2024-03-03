По словам украинки, на конкурсе процветает коррупция.

Представительница Украины на "Мисс Европа" Милена Мельничук рассказала, что россиянка победила на конкурсе незаслужено. По ее словам, девушка из страны-агрессора купила первое место.

Как призналась Мельничук в интервью Славе Демину, россиянка заплатила 20 тысяч долларов за корону победительницы.

Это вызвало возмущение не только у украинки, но и у представительницы Турции, которая заняла на конкурсе второе место.

Мельничук отметила, что ее конкурентка из Турции была достойна победы, но не получила ее из-за того, что не заплатила.

"Я знаю, что возмущена девушка из Турции. Она мне вчера писала: "Давай подавать в суд. Это очень коррумпированная ситуация". В Турции все СМИ об этом говорят, собирают подписи, петиции. Она не должна была занять второе место. Это уверенная победа", – добавила украинка.

Напомним, ранее украинка на "Мисс Европа" рассказала о конфликте с белорусской. По ее словам, представительница вражеской страны всячески оскорбляла ее и затыкала ей рот.

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