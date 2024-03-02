Девушка пожаловалась на травлю.

Модель Милена Мельничук, которая в этом году представляет Украину на конкурсе "Мисс Европа", рассказала о неприятном инциденте с участницей из Беларуси Ириной Максимович.

В интервью Славе Демину девушка рассказала, что участница из Беларуси называла ее тупой мамолеткой и говорила, чтобы она закрыла свой рот.

"Треш начался, когда приехала белоруска. Она сразу агрессивно начала относиться ко мне, говорить, что я малолетка. Один из первых вопросов, которые она мне задала: "А сколько ты зарабатываешь?" Я ей ответила, она говорит: "Ой, нет. Ты тупая малолетка. Ты не можешь сколько зарабатывать. Давай, закрой ротик и не будешь взрослым тетям рассказывать", – вспомнила украинка диалог с Максимович.

Также Мельничук рассказала, что Максимович устроила сценук прямо на финале конкурса. По словам модели, ее конкурентка из вражеской страны была недовольна тем, что ведущие неправильно назвали ее имя.

"Она возвращалась обратно на свою позицию и говорила: "Пока вы не назовете мое имя правильно, я не выйду". Прямой эфир, тысячи зрителей, а она кричит ведущей. Затем она на сцене подошла разбираться к ведущей. Это было очень странно", – добавила Милена.

Напомним, ранее Милена Мельничук рассказала, что россияне устроили ей травлю на конкурсе. По ее словам, ей поступали звонки с угрозами.

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