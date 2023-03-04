Российский музыкант часто попадает в прессу благодаря своим выходкам.

25-летний российский музыкант Моргенштерн, который выступил против войны, попал в центр обсуждений из-за своей выходки на концерте. Накануне на выступлении в Вильнюсе он повернулся к фанатам спиной, снял штаны и нагнулся - таким образом весь зал увидел его обнаженные ягодицы.

Произошло это после того, как зал начал выкрикивать "Иди на х*й" в сторону артиста. Не сообщается, с чем именно были связаны такие возгласы гостей мероприятия.

Реакция соцсетей

"Деградация людей все стремительнее идет. Зачем тратить деньги на этот шлак, который можно послушать бесплатно?"

"Сборище деградантов"

"Людям в прямом смысле ж*пу показали. И этим местом он срать на всех своих зрителей и поклонников хотел. Неуважение полное"

"Какой позор и унижение тем, кто смотрит на это"

"Он как-то на выступлении типа в шутку послал всех на х*й и это завирусилось у его поклонников"

Отметим, концерт в Вильнюсе у Моргенштерна был в рамках тура. 4 марта он планирует выступить в Варшаве, 6 - в Праге, 10 - в Дубае.

Видео дня

Напомним, Моргенштерн выпустил клип о войне в Украине.

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