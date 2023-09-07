Певица отметила, что жителям страны-агрессора стоит ждать начала военных действий в своих городах.

Латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась о полномасштабной войне, которую РФ ведет против Украины. По словам артистки, до этого она верила в людей и то, что они добрые. Однако звезду ждало разочарование.

"Когда началась война, я думала о том, что люди намного лучше и милосерднее. И для меня было большое разочарование... Почему Россия напала на Украину? Уничтожаются люди, звери, природа", - отметила Вайкуле в интервью 24 каналу.

Певица подчеркнула, что у РФ нет никаких шансов себя оправдать. Вайкуле четко обозначила, что фейки пропагандистов Кремля о причинах начала полномасштабной войны не имеют никакого отношения к реальности.

"Тут не надо искать никаких оправданий: Россия виновата, она агрессор, она напала абсолютно без какой-либо причины. Нет причины! "НАТО угрожает РФ", "украинцы бы напали на россиян" - это все вранье и выдумки, это нужно понимать!" - заявила звезда.

Вайкуле также добавила, что война может перейти и на территории РФ. По словам певицы, россиянам точно стоит к этому готовиться.

"Война это так страшно!.. Почему война должна происходить на одной территории? Если люди дерутся, то синяки получают одни и другие. Я не понимаю, почему люди этого не боятся. Мне кажется, россияне тоже должны бояться, чтобы война не началась на их территории. Я почти уверена, что это произойдет", - резюмировала артистка.

Что Вайкуле говорит о войне

Певица открыто осуждает войну и называет РФ страной-агрессором. Вайкуле выступает против путинского режима и критикует Кремль за то, что он устроил в Украине.

Недавно звезда навсегда отреклась от России. Вайкуле заявила, что больше никогда не поедет на территорию страны-агрессора. Помимо этого, артистка "прошлась" по путинисту Илье Резнику, который ранее был ее другом. По словам Вайкуле, он стал "открытым подлизой".

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