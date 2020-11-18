За годы жизни Виктюк не нажил особое богатство.

Российская актриса Валентина Талызина рассказала, что в молодости у нее был роман с режиссером Романом Виктюком. По ее словам, особого богатства он не нажил.

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Об этом сообщает КП.

Отмечается, что пара состояла в отношениях около 65 лет. Когда Виктюк оказался в реанимации из-за коронавируса, Талызина за него молилась.

"Услышав о его уходе, я решила, что буду говорить о нем со всеми, кто позвонит. Когда Роман попал в больницу, я знала с первых дней и молила бога, чтобы он выжил. Он ведь боролся, долго не сдавался. Но коронавирус оказался сильнее", - отметила актриса.

Также она отметила, что у режиссера была квартира на Тверской и множество пиджаков. Интересно, что он настолько любил пиджаки, что тратил на них все свои деньги. Также она добавила, что квартира, скорее всего, достанется его родственникам из Львова.

"Если завещание не составлено, все имущество отходит наследникам первой очереди. Если таковых родственников нет, то в права вступают наследники второй очереди", - рассказал адвокат Сергей Жорин.

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Автор: УНИАН