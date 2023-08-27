Пара сыграла свадьбу за городом.

Психолог Роман Свечкоренко сыграл свадьбу со своей возлюбленной, блогершей Валерией. Поклонники неоднократно говорили, что девушка внешне очень похожа на Злату Огневич, фаворитом которой был Свечкоренко на реалити "Холостячка-2".

Пара сыграла свадьбу за городом в роскошном саду среди множества зелени. Давали согласие на брак и произносили свои клятвы молодожены у белоснежной арки. Ведущим церемонии был блогер Богдан Шелудяк.

На такое важное событие Валерия решила надеть приталенное белое платье с вышивкой, которое дополнила длинной фатой. Также она подобрала массивные серьги и необычный букет невесты. А вот Свечкоренко предстал в классическом черном костюме с белой рубашкой.

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На свадьбе Романа и Валерии было много знаменитостей. Там гуляли Владимир Остапчук с супругой Екатериной, Макс Тарапата, Ксения Манекен и многие другие.

Стоит отметить, что с таким событием пару поздравила и Злата Огневич. Она написала в комментариях лаконичное "Поздравляю".

Напомним, ранее Ирина Билык намекнула, что вышла замуж за Коляденко.

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