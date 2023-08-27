Психолог Роман Свечкоренко сыграл свадьбу со своей возлюбленной, блогершей Валерией. Поклонники неоднократно говорили, что девушка внешне очень похожа на Злату Огневич, фаворитом которой был Свечкоренко на реалити "Холостячка-2".
Пара сыграла свадьбу за городом в роскошном саду среди множества зелени. Давали согласие на брак и произносили свои клятвы молодожены у белоснежной арки. Ведущим церемонии был блогер Богдан Шелудяк.
На такое важное событие Валерия решила надеть приталенное белое платье с вышивкой, которое дополнила длинной фатой. Также она подобрала массивные серьги и необычный букет невесты. А вот Свечкоренко предстал в классическом черном костюме с белой рубашкой.
На свадьбе Романа и Валерии было много знаменитостей. Там гуляли Владимир Остапчук с супругой Екатериной, Макс Тарапата, Ксения Манекен и многие другие.
Стоит отметить, что с таким событием пару поздравила и Злата Огневич. Она написала в комментариях лаконичное "Поздравляю".
Напомним, ранее Ирина Билык намекнула, что вышла замуж за Коляденко.