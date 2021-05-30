По словам исполнительницы, они как брат и сестра.

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко прокомментировала слухи об отношениях с лидером победителей Евровидения-2021 Måneskin Давидом Дамиано.

Видеокомментарий исполнительницы опубликован в Тiktok пользователя sacrilegum. Она ответила на вопросы поклонников по поводу вероятного романа с солистом коллектива Maneskin в прямом эфире в Instagram.

Вокалистка отметила, что никаких романтических отношений между ними нет.

«Мне кажется, что мы больше похожи на брата и сестру. А в общем-то он очень классный и харизматичный парень», – сказала она.

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Автор: Катерина Шварц