Екатерина Павленко / фото instagram.com/go_a_band
Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко прокомментировала слухи об отношениях с лидером победителей Евровидения-2021 Måneskin Давидом Дамиано.
Видеокомментарий исполнительницы опубликован в Тiktok пользователя sacrilegum. Она ответила на вопросы поклонников по поводу вероятного романа с солистом коллектива Maneskin в прямом эфире в Instagram.
Вокалистка отметила, что никаких романтических отношений между ними нет.
«Мне кажется, что мы больше похожи на брата и сестру. А в общем-то он очень классный и харизматичный парень», – сказала она.
Давид Дамиано / фото instagram.com/ykaaar
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