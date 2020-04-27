Победитель "Голоса страны-10" Роман Сасанчин прокомментировал свой триумф на проекте

По словам Сасанчина, он до сих пор не может оправиться от того, что с ним произошло.

Певец Роман Сасанчин поделился эмоциями после победы на юбилейном, 10-м сезоне проекта "Голос страны-10".

Как известно, это уже вторая победа парня на "Голосе страны" и именно в команде Тины Кароль. Впервые Роман победил на детском "Голосе" и теперь вернулся снова, чтобы победить. Как Сасанчин рассказал в утреннем эфире "Завтрака с 1+1", он до сих пор не может оправиться от того, что с ним произошло.

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"Столько всего со мной вчера произошло, я до конца не понял. Был настолько шок, я был настолько рад поддержке всех моих родных, друзей и всех, кто меня поддержал. Я очень благодарен. Для меня это осуществление самой заветной мечты", - поделился Роман.

Артист также рассказал, что первым с победой его поздравила мама. "Конечно мама. Я звонил ей в перерывах между выступлениями и для меня ее поддержка была самой важной", - подтвердил парень.

Как сообщал УНИАН, победителем 10 сезона шоу "Голос страны" стал 18-летний Роман Сасанчин.