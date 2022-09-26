Артур Логай очень переживает за своих близких.

Украинский актер Артур Логай рассказал о своих родных, оказавшихся в оккупации во время полномасштабной войны в Украине.

Оказывается, что его отец и бабушка долгое время находились в оккупированной Запорожской области. Но позже его отцу удалось выехать на подконтрольную Украине территорию.

"Осталась там сейчас только бабушка. Она не хотела, а теперь вроде бы хочет уехать. Папа первое время вывозил сам людей, а потом уехал и сам", - сказал Логай в интервью ЖВЛ.

Также он рассказал, что в первые дни войны вместе с супругой Евгенией и сыном уехал на Западную Украину. Вместе с ними туда поехали и другие родственники.

"Женя уговаривала уехать маму свою из-под Харькова. Уговорили, она приехала к нам. Потом забрали нашу подругу из-под Чернигова, она с ребенком маленьким", - добавил звезда сериала "Моя улюблена Страшко".

Напомним, ранее украинские звезды спели гимн Украины в поддержку нашего народа, который борется с российскими оккупантами за свободу. В видеоролике артисты поют гимн и держат в руках призывы остановить войну, поддерживать украинских военных, которые героически держат оборону.

Среди этих знаменитостей оказались Артур Логай, Артем Пивоваров, Тарас Тополя, Александра Зарицкая и многие другие.

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