Актера в Украину пригласил Андрей Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался с голливудским актером Робертом де Ниро и пригласил его посетить Украины.

Об этом сообщается на сайте ОП.

В первую очередь Ермак поблагодарил актера за поддержку Украины в развязанной РФ войне. Он отметил, что когда нас поддерживают такие знаменитые и великие люди, - это вдохновляет и дает еще больше энергии для борьбы с российской агрессией.

"Когда нас поддерживают такие люди, как вы, это вдохновляет, дает энергию и силы", – сказал Ермак.

Также руководитель ОПУ пригласил Роберта де Ниро посетить Украину, на что тот ответил, что с нетерпением ждет такой возможности.

Кроме того, продюсер актера Джейн Розенталь отметила, что они стараются сделать все возможное, чтобы помочь Украине.

Напомним, ранее во Львов приехала голливудская актриса Анджелина Джоли.

Вас также могут заинтересовать новости: