Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак пообщался с голливудским актером Робертом де Ниро и пригласил его посетить Украины.
Об этом сообщается на сайте ОП.
В первую очередь Ермак поблагодарил актера за поддержку Украины в развязанной РФ войне. Он отметил, что когда нас поддерживают такие знаменитые и великие люди, - это вдохновляет и дает еще больше энергии для борьбы с российской агрессией.
"Когда нас поддерживают такие люди, как вы, это вдохновляет, дает энергию и силы", – сказал Ермак.
Также руководитель ОПУ пригласил Роберта де Ниро посетить Украину, на что тот ответил, что с нетерпением ждет такой возможности.
Кроме того, продюсер актера Джейн Розенталь отметила, что они стараются сделать все возможное, чтобы помочь Украине.
Напомним, ранее во Львов приехала голливудская актриса Анджелина Джоли.