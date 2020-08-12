Рикки Мартин показал трогательные снимки со своим мужем
11:47, 12 августа 2020Звезды
477 0
Певец опубликовал новые фото.
Певец показал фото / instagram.com/ricky_martin
Известный певец Рикки Мартин опубликовал в Instagram фотографии со своим супругом шведско-сирийским художником Джваном Йосефом.
На снимках пара предстала в белых майках, черных штанах с лампасами и коронах. Стоит отметить, что у Джвана на голове была женская корона, а у Мартина - мужская. На фото Джван обнимает Рикки сзади.
Певец показал фото / instagram.com/ricky_martin
Другие звездные новости:
- Маша Ефросинина рассказала о доходах своего мужа-политика
- Ольга Сумская показала грязные фото с мужем
- Ким Кардашьян сообщила о биполярном расстройстве у своего мужа Канье Уэста
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter