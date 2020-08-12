Рикки Мартин показал трогательные снимки со своим мужем

Певец опубликовал новые фото.

Известный певец Рикки Мартин опубликовал в Instagram фотографии со своим супругом шведско-сирийским художником Джваном Йосефом.

На снимках пара предстала в белых майках, черных штанах с лампасами и коронах. Стоит отметить, что у Джвана на голове была женская корона, а у Мартина - мужская. На фото Джван обнимает Рикки сзади.

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