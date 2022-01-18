По словам Джосса Уидона, он проходит психотерапию после выхода фильма и боится публично говорить о чем-либо.

Американский режиссер Джосс Уидон впервые ответил на обвинения в харассменте со стороны актеров.

Его интервью опубликовал New York Magazine.

В частности Уидон отреагировал на претензии актеров фильма "Лиги Справедливости" Галь Гадот и Рэя Фишера. Обвинения Галь Гадот режиссер назвал недопониманием. Он заявил, что английский язык для Гадот является не родным, а он мог употреблять сложные для ее понимания фразы. А претензии от Рэя Фишера назвал безосновательными, так как якобы его роль он сократил исключительно из-за плохой актерской игр, а не из-за расы.

Что же касается обвинений со стороны других актеров, постановщик признался в желании "переспать со всеми актрисами". Но при этом он заверил, что у него не было сексуальных связей с ними, и что он никому не причинял физического вреда.

По словам Уидона, сейчас он проходит психотерапию и боится публично говорить о чем-либо с 2017 года. Он обвинил фанатов Зака Снайдера в разрушении его карьеры и заявил, что не считает себя плохим человеком.

Читайте такжеJerry Heil: Я плакала из-за хейтеров, у меня даже были панические атакиКак известно, фильм "Лига справедливости" провалился в прокате. Позже зрителям была представлена версия Зака Снайдера.

Ранее сообщалось, что Звезды сериала "Баффи – истребительница вампиров" обвинили режиссера Джосса Уидона в жестокости на съемках.

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