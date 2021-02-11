По словам одной из актрис, многие из актерского состава до сих пор страдают от эмоциональных травм.

Сразу несколько актрис сериала «Баффи - истребительница вампиров» обвинили режиссера и сценариста Джосса Уидона в эмоциональном насилии и жестокости на съемках.

Читайте такжеМэрилин Мэнсон стал популярнее на фоне секс-скандалаОб этом сообщает BBC со ссылкой на заявления актрис.

В частности, с обвинениями в адрес Джосса Уидона выступили Харизма Карпентер, Эмбер Бенсон и Мишель Трахтенберг. А исполнительница главной роли в сериале Сара Мишель Геллар заявила, что поддерживает всех жертв абьюза и гордиться тем, что они не стали молчать.

Первой о жестоком поведении Уидона на съемках высказалась Харизма Карпентер. Она поведала, что режиссер вел себя грубо и некорректно, оскорблял ее религиозные убеждения и осуждал ее за нежелание сделать аборт. Кроме того, он уволил актрису сразу после родов. Карпентер отметила, что режиссер так же обращался и с остальными актерами, манипулируя ими и настраивая друг против друга.

Позже ее позицию поддержали коллеги по сериалу «Баффи». Актриса Эмбер Бенсон заявила, что рабочая обстановка на съемках правда была «крайне токсичной, и все это исходило от режиссера». Она подчеркнула, что за период создания шоу им было причинено так много вреда, что многие из актерского состава до сих пор, более 20 лет спустя, страдают от эмоциональных травм.

Артистка Мишель Трахтенберг, которая была несовершеннолетней во время съемок, назвала поведение Уидона по отношению к себе «крайне неприемлемым».

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Автор: УНИАН