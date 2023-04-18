Артист из Казахстана до полномасштабной войны жил в Киеве и даже сидел в укрытиях в феврале 2022 года.

Рэпер Jah Khalib, родившийся в Казахстане, с 2019 года жил в Киеве. Бахтияр Мамедов активно строил карьеру в Украине, однако он сбежал в Россию.

Так, в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины Jah Khalib находился в Киеве. Он рассказывал, что прятался в укрытиях и восхищался несокрушимостью украинцев. Однако еще тогда он не осмелился назвать РФ страной-агрессором и выступить против путинского режима.

Теперь же рэпер дает концерты в российских городах и молчит о войне в Украине. 23 апреля Jah Khalib планирует выступить в Москве, а затем в Петербурге. Однако "молчуну" там не рады.

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Как сообщили российские Telegram-каналы, кремлевский пропагандист и певец Аким Апачев обратился в Минкульт РФ с просьбой отменить концерты Jah Khalib. Рэпера подозревают в том, что он поддерживает Украину.

"Обращение музыканта пришло на днях. В нём "русский хулиган" заявил, что не понимает, почему 23 апреля в Crocus City Hall планируется лирический концерт алма-атинского исполнителя Бахтияра Мамедова. Треки "Медина" и "Лейла", может, кому-то и нравятся, но поддержка Бахой (так называют Jah Khalib - УНИАН) украинской армии — это край", - утверждают в Telegram-каналах.

В РФ испугались того, что рэпер будет зарабатывать на их аудитории. Апачев утверждает, что Jah Khalib якобы может финансировать ВСУ. Так, рэпер, предавший Украину, теперь столкнулся с тем, что ему не рады даже в РФ.

Кто такой Jah Khalib

Рэперу из Казахстана 29 лет. Он прославился треками "Медина", "Лейла", "Все, что мы любим", "Сегодня я нашел тебя" и другими.

До полномасштабной войны РФ против Украины Jah Khalib жил в Киеве. Он давал концерты и дружил с украинскими артистами, такими как Джамала и Алексей Дурнев. Также рэпер давал интервью Дмитрию Гордону и Рамине Эсхакзай.

Однако рэпер не отказывался от гастролей в РФ. Живя в Киеве, он ездил на территорию страны-агрессора и выступал перед россиянами.

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