Молчунья оскандалилась неадекватным поведением.

Телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая родилась в Украине, но живет и работает в России, попала в центр обсуждений из-за своего поступка в эфире шоу "Маска". Там она сначала устроила странные танцы, едва не разбив нос Тимуру Родригезу.

Затем она заявила, что ей нужен пилон, попросив Филиппа Киркорова ей помочь. Она хотела запрыгнуть на него, однако не получилось.

Артист-путинист Филипп Киркоров не понимал, что происходит. Он попросил Регину успокоиться, поскольку в зале сидит его отец, и ему от увиденного могло бы стать не по себе. Неудобный момент с Региной Тодоренко попал на видео.

Видео дня

"Вызывайте экзорциста: Регина Тодоренко устроила грязные танцы на столе и пыталась вскарабкаться на Киркорова как на пилон. А тот на удивление ни гу-гу", - сказано в Telegram-канале "Самые СЛИВки".

Скандал с Региной Тодоренко: детали

Еще задолго до начала полномасштабной войны Регина Тодоренко уехала в Россию и дала понять, что на родину в Одессу возвращаться не планирует. После 24 февраля 2022 года многие коллеги обращались к ней с просьбой использовать свою аудиторию, чтобы донести правду о войне в Украине, однако та цинично молчала.

Многие артисты призвали отобрать у Регины Тодоренко украинский паспорт, поскольку она не достойна нашего гражданства после всего, что сделала.

Также УНИАН писал, что Регина Тодоренко хочет уехать из России, но боится побоев свекра.

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