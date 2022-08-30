Актриса показала поклонникам свое стройное тело.

Украинская актриса Анна Кошмал устроила себе соблазнительную фотосессию в мини-платье.

Она похвасталась стройной фигурой и красивыми ножками в коротеньком белом платье. Также "изюминкой" образа стало глубокое декольте, которое Кошмал решила не прикрывать. Дополнила она "лук" босоножками на высоком каблуке, а также распустила волнистые локоны.

"Девочки разбудили сегодня во мне богиню. Мы получили массу удовольствие друг от друга и от того, что сегодня сделали. Хочется поделиться с вами таким роскошным бэкстейджем, но еще больше не хочется спойлерить такие крутые фотографии. Покажу, когда будет результат", - подписала фото актриса.

Відео дня:

Напомним, ранее героиня "Сватов" Анна Кошмал показала фото с последних месяцев беременности.

Отметим, звезда вышла замуж в 2017 году. У Анны Кошмал с супругом один ребенок - сын Миша, который появился на свет летом 2018 года.

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