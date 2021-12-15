Артистка считает, что плодотворно работала для того, чтобы оказаться в списке номинантов.

Украинская певица Анна Тринчер обиделась из-за того, что ее не номинировали на Национальную музыкальную премию YUNA-2022.

Об этом она рассказала в Instagram-stories.

Тринчер надеялась попасть в список номинантов, ведь в течение всего года плодотворно работала.

Артистка призналась, что очень расстроилась и не понимает, что она делает не так. Звезда говорит, что расстроена уже второй день.

Читайте такжеСкандальный жених Анны Тринчер увеличил себе губы (фото)"Помню, как еще несколько месяцев назад я выходила на красную дорожку и пообещала выйти на нее в следующем году как номинантка. Помню, как это же пообещала вам на сцене. Но, несмотря на огромный труд, сделанный мной и моей командой в течение всего года – меня нет в номинациях", – поделилась звезда.

Читайте такжеОбъявлены номинанты премии YUNA-2022В этом году Тринчер выпустила несколько треков, в частности "Лише тебе", "По губам", "БЛА БЛА БЛА", KISS, а также записала два дуэтные хиты с Jerry Heil - #ЕКСА_В_ГІВЕВЕЙ и #ПЛАКСА.

В номинацию "Лучшая исполнительница" в этом году попали alyona alyona, DOROFEEVA, Jerry Heil, NK и Тина Кароль.

Как сообщал УНИАН, украинский блогер Анна Трінчер рассказала в программе ЖВЛ, что ее возлюбленный, бизнесмен и блогер Александр Волошин позвал ее замуж.

Парень тщательно подготовился к предложению руки и сердца, потому устроил ей байкшоу, а также подарил кольцо от всемирно известного бренда Cartier.

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Автор: Марта Гичко