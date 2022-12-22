У певицы проблемы со здоровьем.

Российская певица Бьянка изменилась до неузнаваемости. За последние годы она сильно поправилась, а сейчас у нее знатно распухло лицо.

Оказывается, проблема не только в том, что знаменитость перестала за собой следить, а и в том, что у нее проблемы со здоровьем.

"Раньше не верила в какие-то аллергены, не верила во вред лактозы и так далее, но проснулась с таким лицом, как будто выпила семь литров воды на ночь - это, конечно же, не так. Я сейчас усердно лечу желудок", - рассказала певица на своей странице в Instagram.

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Кто такая Бьянка

Бьянка - белорусская и российская R&B-певица, автор песен, музыкальный продюсер, танцовщица, телеведущая и киноактриса. Она - одна из первых исполнителей R&B в России. Её музыкальная карьера началась в 2003 году после сотрудничества с проектом Серёга, ради которого она отказалась представлять Беларусь на конкурсе "Евровидения".

Известно, что Бьянка уже давно получила паспорт гражданина России.

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