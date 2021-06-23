Исполнительница по-прежнему пребывает в коме.

Состояние российской певицы МакSим (настоящее имя – Марина Абросимова), которую на днях ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, стабилизировалось.

Об этом пишет StarHit со ссылкой на PR-менеджера артистки Яну Богушевскую.

«Состояние Марины стабильное, значительных улучшений или ухудшений нет. Температуру удалось сбить до нормальных показателей. Она по-прежнему в медикаментозном сне, выводить из которого ее будут, как только все показатели нормализуются», – отметила она.

Отмечается, что отключать от аппарата искусственной вентиляции легких звезду планируют постепенно, тем самым давая возможность организму функционировать и дышать самостоятельно.

Читайте такжеПевицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную комуЗа певицей установлено круглосуточное наблюдение, ежедневно проводится множество анализов, которые помогают медикам выстраивать дальнейшую стратегию лечения.

МакSим госпитализировали: что известно

Неделю назад певица сообщила, что сдала тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. Вместе с тем состояние исполнительницы ухудшалось, и ее госпитализировали.

В больнице обнаружилось поражение легких от 40%.

19 июня представитель певицы рассказал, что ее ввели в искусственную кому.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц