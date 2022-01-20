По словам хирурга, который "перекроил" уже не одну российскую звезду, Примадонна могла попробовать новую методику похудения.

Российская певица Алла Пугачева, которая продолжает шокировать фанов своим экстремальным похудением, предпочитает умалчивать о своих секретах красоты. Однако известный в РФ пластический хирург Тимур Хайдаров высказался о том, почему же Примадонна могла так быстро потерять вес.

В программе "Алена, блин!" он предположил, что Пугачева "чипировалась" ради похудения.

Ведущая проекта отметила, что певица сильно изменилась. У нее будто бы новая внешность: другие черты лица, стройное тело. Однако многих интересует, как Пугачева решилась на пластические операции, если она, по слухам, имеет немало проблем со здоровьем.

Пластический хирург отметил, что для похудения Примадонна могла прибегнуть не к традиционной "пластике". Певице якобы вживили "чип красоты".

"Чип красоты, чип здоровья, возможна она прибегла и к этой истории... Чип красоты, либо же пилюля, которая просто перенастраивает организм. Ожирение это же не есть норма, это нарушение, грубо говоря, некоторых функций, вследствие нарушения пищевой культуры. Так вот мы настройки некоторые перераспределяем и пациент, его организм, начинает сам бороться с лишним жиром", - рассказал хирург.

Однако действительно ли Пугачева "чипировалась" ради похудения или же просто прибегла к "классическим" пластическим операциям - остается загадкой.

Напомним, ранее Примадонна попыталась оправдаться за неудачное селфи без бровей, однако поставила себе в еще более неловкое положение.

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