Ранее ему уже ампутировали пальцы на руках и стопы. Состояние спортсмена не улучшается.

Российский фигурист Роман Костомаров пережил новую ампутацию. На этот раз из-за гангрены ему пришлось полностью удалить пальцы левой руки. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Отметим, что детали нынешнего состояния Костомарова не раскрываются. Согласно последним данным, он находится в реанимации. Рядом с ним дежурят близкие, врачи не берутся делать прогнозы.

Недавно фигурист перенес ампутации обеих стоп, голеней и кисти правой руки. Легкие Костомарова не работают в полном объеме, поэтому ему обеспечивают искусственную вентиляцию.

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Гангрена и воспаление легких у Романа Костомарова появились после того, как он в начале года искупался в проруби. Тогда его забрали в больницу с подозрением на пневмонию.

Реакция соцсетей

"Раскромсали его уже… Дайте человеку спокойно уйти"

"Да, ковид стал причиной многих человеческих трагедий…"

"Просто кошмар"

"Не в ту клинику его привезли"

"Какой же ужас"

Роман Костомаров: кто это

46-летний российский фигурист, экс-партнер Татьяны Навки по шоу "Танцы на льду". Костомаров - олимпийский чемпион 2006 года, заслуженный мастер спорта России. Наряду с его профессиональными достижениями хотелось бы сказать о личностных, но их нет - Роман открыто поддержал кровавую политику Путина и войну против мирного украинского населения.

Свою симпатию к кремлевскому диктатору Костомаров регулярно высказывал на публичных выступлениях и в социальных сетях.

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