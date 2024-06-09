Блогерша рассказала о проблемах со здоровьем.

Популярная украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай призналась, что имеет проблемы со здоровьем. Из-за этого она пока не может ездить на фронт, чтобы помогать военным и показывать ужасы войны украинцам.

Как известно, ранее интервьюерка заявила, что имеет расстройство пищевого поведения. По ее словам, у нее произошло эмоциональное выгорание и она не могла работать. На фоне этого обострилась булимия, из-за которой Рамине даже пришлось принимать антидепрессанты.

Эсхакзай откровенно рассказала, что долгое время она не получала наслаждения от жизни. Ей постоянно хотелось спать и даже не выходить из дома. Эмоциональное состояние журналистки было ужасным и она не могла общаться с гостями на интервью.

"У меня произошло эмоциональное выгорание и на фоне этого активизировалось расстройство пищевого поведения. Я последние полгода наедалась любой еды, и потом шла в уборную и избавлялась от нее. И я просто не могла справиться с тревожностью, не могла проснуться, лежала, мне хотелось спать и не просыпаться в этот мир. Я уже начала приходить на интервью и просто плакать, я даже не могла задавать вопросы людям. Я решила, если психиатр говорит, что все-таки булимию надо лечить с помощью антидепрессантов, то я согласилась", - поделилась Рамина.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай рассказала о смерти друга на войне и пожаловалась на состояние здоровья.

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