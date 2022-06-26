26 июня Россия выпустила по Киеве крылатые ракеты.

26 июня началось неспокойно для жителей Киева. Ночью прогремело несколько взрывов, а утром они повторились. Так, позже стало известно, что Россия нанесла ракетный удар по столице Украины. В результате обстрела пострадали мирные жители, а также уничтожены несколько домов.

Украинские знаменитости, которые с первого дня полномасштабного вторжения ведут информационную войну, уже отреагировали на утренний обстрел Киева. Все они публикуют фото маленькой девочки, которую достали из-под завалов. Сотрудники скорой и полиции занесли девочку в карету скорой помощи, чтобы спасти ее после обстрела.

Актриса Ольга Сумская рассказала, что не спала всю ночь, у нее было тревожное состояние.

"Киев… Не спала всю ночь, будто чувствовала опасность… В 6 утра подбросило от взрывов недалеко от нас… Разрушенные дома, есть жертвы… Прилетело на территорию детсада, слава Богу, сегодня выходной, детей не было на площадке, где сейчас воронка… Что могло быть, если бы там были дети… Наш родной Киев, Харьков, Николаев, Херсон, Одесса, Запорожье, Днепр! Нас не сломать", - написала Сумская в своем блоге.

Телеведущий Алексей Суханов обнародовал видео разрушений жилых домов и пожелал рашистам исчезнуть с карты Земли навсегда.

Наталья Могилевская обнародовала видео с женщиной, которая бежала в Киев из-под бомбежек в Северодонецке. Но сегодня оккупанты второй раз уничтожили ее дом.

"Болит и воет душа за каждого украинца... Молимся", - написала Могилевская.

Хореограф Илона Гвоздева поделилась фотографией разрушенного дома в Киеве и написала: "Киев. 14 ракет. Когда этот ужас закончится".

"Бомбить Киев с утра в воскресенье, когда все люди спят - русский стиль", - написала Маша Ефросинина.

"С самого утра ракеты продолжают бить по Украине. Четыре прилета из четырнадцати ударили по мирным. Взрослые, дети... Рашисты никого не жалеют. Россия продолжает этот геноцид против Украины и украинцев", - отметил Никита Добрынин.

Телеведущая Маричка Падалко рассказала, что в эту ночь вместе с коллегами спала, к счастью, в укрытии.

Напомним, оккупанты разбили квартиру Андрея Беднякова в Мариуполе.

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