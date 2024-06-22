Певец высказался об участниках коллектива.

Известный украинский певец Позитив, настоящее имя которого Алексей Завгородний, объяснил, почему распалась группа MOZGI, участником которой он был. Артист убежден, что распад коллектива стал толчком к его сольной карьере.

Стоит указать, что Завгородний впервые прокомментировал прекращение существования MOZGI. Несколько лет назад группа была на пике популярности. Однако весь их репертуар был в основном русскоязычным, и после начала полномасштабного вторжения они выступали лишь несколько раз.

В состав группы входили Позитив, Дядя Вадя, Эд, Рус и Потап. Как известно, последний после 24 февраля 2022 года уехал за границу и не планирует возвращаться в Украину.

Завгородний говорит, что не представляет группу без Потапа, поэтому ее деятельность пока невозможна. Также певец высказался о Дяде Ваде. Позитив считает, что у коллеги есть талант и возможности, чтобы построить успешную сольную карьеру.

"Дядя Вадя - очень клевый вокалист. Мне кажется, ему надо просто давать пенька, чтобы он больше собой занимался. Мы ездили с ребятами на благотворительные концерты без Потапа. Да, действительно, песни знали. Но это должно быть желание всех участников. Потап - неотъемлемая часть коллектива. Если делать без него, то мне кажется, что все будет неполноценно. Конечно, MOZGI можно было заниматься долго. Но я рад, что так случилось, я сделал свой сольный проект. Так случилось, и я хочу видеть только положительные моменты", - отметил Завгородний.

Сейчас Алексей строит успешную сольную карьеру и уже успел выпустить несколько хитов, в частности, "А може хочеш?", "Спалахи", "Небо нахилю".

Напомним, ранее Позитив ответил, поддерживает ли дружбу с Потапом во время войны.

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